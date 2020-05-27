Uluslararası Af Örgütü: Minneapolis'te siyahinin ölümüne neden olan polis hesap vermeli
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Uluslararası Af Örgütü: Minneapolis'te siyahinin ölümüne neden olan polis hesap vermeli

Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis memuru tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli siyahinin ölümüne ilişkin, "Söz konusu polis memuru, mensubu olduğu polis teşkilatının politikalarını da ihlal eden öldürücü güç kullanımı nedeniyle hesap vermelidir.

Uluslararası Af Örgütü: Minneapolis'te siyahinin ölümüne neden olan polis hesap vermeli
27.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:57

Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis memuru tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli siyahinin ölümüne ilişkin, "Söz konusu polis memuru, mensubu olduğu polis teşkilatının politikalarını da ihlal eden öldürücü güç kullanımı nedeniyle hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Minneapolis'te bir polisin, Floyd isimli siyahiye uyguladığı şiddet görüntülerinin 25 Mayıs'ta ortaya çıktığı hatırlatılarak, görüntüde, polis memurunun yerdeki erkeği hareket edemez hale getirmek için nefessiz bırakana kadar diziyle boynuna bastırdığının görüldüğü belirtildi.

Polisin ölümcül müdahalesine maruz kalan Floyd'un, yaşananlar sonrası hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "ABD'de her yıl polis şiddetiyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor." ifadesine yer verildi.

"Polisin görevi insan hayatını korumaktır"

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Ceza Adalet Programları Kıdemli Sorumlusu Kristina Roth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, her gün bir polis memurunun hayatına son verip vermeyeceğinden emin olmadığı bir güne uyanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dört bir yanında siyahiler başta olmak üzere ırk temelli ayrımcılığa uğrayan grupların bu acı verici ve travmatik hakikatle yaşadığına dikkati çeken Roth, "Minneapolis'teki bu polis memurunun davranışları, bugüne kadar birçok kayıp veren bir toplumu daha da derin bir dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

Roth, polisin görevinin "insan hayatını korumak" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"New York polisi tarafından öldürülen Eric Garner'ın 'Nefes alamıyorum' dediği günün üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra polis memurlarının halen bir kişinin yardım talebine kulak vermeyi öğrenmemiş olmasına öfkeliyiz. Bu kişinin hayatı önemliydi. Eric Garner, Michael Brown, Akai Gurley, Tamir Rice, Breonna Taylor ve daha nicelerinin hayatı da önemliydi.

Polisin görevi insan hayatını korumaktır. Siyahilere insani muamele uygulamayı reddeden polis memurları bu ilkeyi görmezden geliyor. Söz konusu polis memuru, mensubu olduğu polis teşkilatının politikalarını da ihlal eden öldürücü güç kullanımı nedeniyle hesap vermelidir."

"Hızlı, kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz"

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesinin, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) durumu ele aldığını öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirten Roth, hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesinin yanı sıra Floyd'un ailesinin soruşturma sonuçlanana dek gelişmelerden haber edilmesi için çağrıda bulundu.

Roth, örgütün ABD şubesinin, ABD Kongresine, öldürücü güç kullanımının sınırlandırılmasını öngören PEACE Yasası'nı çıkarmak için gerekli çalışmaları yapma çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Kristina Roth, "Öldürücü güç kullanımına yalnızca ve mutlak surette son çare olarak başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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