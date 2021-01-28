Uluslararası Af Örgütü: Lübnan güvenlik güçleri barışçıl gösterileri Fransız silahlarıyla bastırıyor

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Lübnan güvenlik güçlerinin ülkedeki barışçıl gösterileri bastırmak için Fransız silahlarını kullandığını açıkladı.

Örgütün yayımladığı raporda, Fransa'ya, uluslararası hukuka uygun kullanmayı taahhüt etmediği takdirde Lübnan'a silah ihracatını askıya alma çağrısında bulunuldu.

Raporda UAÖ'ye bağlı Kriz Kanıtı Laboratuvarı ve Örgütün Dijital Doğrulama Kurumunun, Lübnan'da 2015'te ve Ekim 2019'da patlak veren gösterilere ait olduğu belirtilen 101 videonun gerçekliğini araştırdığı belirtildi.

Rapora göre, UAÖ Fransa temsilciliğinde görevli Emeric Elwyn, Paris'in yıllardır Lübnan güvenlik güçlerine "kanun uygulama ekipmanları" sağladığını ve bunların ciddi insan hakları ihlallerinde kullanıldığını aktardı.

Elwyn, Fransız silahlarının, göstericilere karşı kullanılması sonucu en az 1000 protestocunun yaralanmasında "çirkin bir rol" oynadığını kaydetti.

Örgütün yetkilisi Elwyn, Lübnan'da barışçıl protestoculara karşı Fransa'da üretilenler dahil olmak üzere silahların yasa dışı kullanımına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadığını ve hiçbir güvenlik mensubunun da adli makamlarca sorgulanmadığını vurguladı.

Raporda, Lübnan güvenlik güçlerinin ceza çekme korkusu olmaksızın hareket etmesi, işlenen ihlallerle ilgili tam hesap sorulmaması ve mağdurlara yeterli tazminat verilmemesi kınandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Paris'in Beyrut'a yaptığı askeri destek son beş yılda yaklaşık yarım milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci