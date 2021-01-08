Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Kovid-19 aşılarının işgal altındaki Filistin topraklarına girişini kolaylaştırmalı

Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işgali altında yaşayan Filistinlilerin yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) aşılarına eşit ve adil erişim sağlaması için derhal harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işgali altında yaşayan Filistinlilerin yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) aşılarına eşit ve adil erişim sağlaması için derhal harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Salih Hicazi yaptığı açıklamada, "İsrail'in Kovid-19 Aşı Programı, İsrail hükümetinin Filistinlilere uyguladığı kurumsallaşan haksız ayrımcılık politikasını gözler önüne seriyor." dedi.

Hicazi ayrıca, "İsrail kendi vatandaşlarına yönelik uyguladığı başarılı aşılama çalışmalarına sevinirken, diğer yandan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail işgali altında yaşayan milyonlarca Filistinli belki hiç aşı vurulamayacak belki de İsraillilere göre çok daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. İsraillilerin kendi yaşamlarını Filistinlilerinkinden daha değerli gördüğüne bundan daha iyi bir örnek zor bulunur." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek, kontrolleri altında yaşayan Filistinlilere Kovid-19 aşılarını eşit ve adil olarak ulaştırması gerektiğini kaydeden Hicazi, "İsrail, Kovid-19 aşılarının ve diğer tıbbi ekipmanların işgal altındaki Filistin topraklarına girişini kolaylaştırmalı ve bu aşıların güvenli bir şekilde gideceği yere ulaşması için gerekli lojistik düzenlemeleri yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, yarım yüzyıldan uzun süredir devam eden işgalinde Filistinlilere karşı haksız ayrımcılığı kurumsallaştırdığını belirten Hicazi, bu ayrımcılık sebebiyle Filistinlilerin temel haklarından mahrum kaldığını söyledi.

İsrail'in uygulamaları sebebiyle Filistin'de kitlesel bir şekilde insan hakları ihlalleri yaşandığına dikkati çeken Hicazi, İsrail'e, Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen faktörleri ortadan kaldırması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu