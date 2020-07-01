Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in ilhak planının durdurulması çağrısında bulundu
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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in ilhak planının durdurulması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planının, "orman kanunlarına" işaret ettiğini belirterek, planın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in ilhak planının durdurulması çağrısında bulundu
01.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:32

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planının, "orman kanunlarına" işaret ettiğini belirterek, planın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerinin, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında "işgali genişletme planlarını" derhal durdurması gerektiği ve bu durumun hali hazırda uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail'in ilhak planlarının Filistin halkına yönelik sistematik insan hakları ihlallerini ağırlaştırdığı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, "işgal" tasarılarına ve işgal altındaki topraklardaki hukuka aykırı İsrail yerleşimlerine karşı somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

"İşgal, hukuka aykırıdır. İsrailli siviller yaşadıkları yerden çıkarılmalıdır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Saleh Higazi, uluslararası hukukun bu konuya yaklaşımının "son derece net" olduğuna değinerek, "İşgal, hukuka aykırıdır. Buna benzer politikalar, bir bölgenin ve bu bölgede yaşayanların uluslararası hukuka göre işgal altında olduğunu belirleyen yasal statüsünü değiştirmez ve İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Daha ziyade, günümüz dünyasında yeri olmaması gereken orman kanunlarına işaret eder." ifadesini kullandı.

Higazi, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası toplumun üyeleri, uluslararası hukuku uygulamalı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir parçasının işgal edilmesinin kanunen hükümsüz olduğunu yeniden ifade etmelidir. Uluslararası toplum ayrıca İşgal Altındaki Filistin Toprakları üzerinde hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinin ve yerleşimlerle bağlantılı altyapının inşa edilmesini ve genişletilmesini derhal durdurmalı, bir sonraki adım olarak da bu yerleşimlerde yaşayan İsrailli sivillerin, yaşadıkları yerden çıkarılmasını sağlamalıdır."

İsrail'in uluslararası insancıl hukukun temel kurallarını çiğnemeye devam ettiğini vurgulayan Higazi, "İşgalci gücün sivilleri işgal altındaki topraklara taşıması savaş suçudur. Ayrıca, yerleşimler ve yerleşimlerle bağlantılı altyapı geçici değil, Filistinlilerin faydalanmasına açık değil ve işgalci gücün meşru güvenlik ihtiyaçlarını karşılama amacı taşımıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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