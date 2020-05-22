Uluslararası Af Örgütü, İsrail'den, Filistinli çalışanına uygulanan seyahat kısıtlamasını...
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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'den, Filistinli çalışanına uygulanan seyahat kısıtlamasını...

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli çalışanı Laith Abu Zeyad'a İsrail tarafından uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'den, Filistinli çalışanına uygulanan seyahat kısıtlamasını...
22.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:13

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli çalışanı Laith Abu Zeyad'a İsrail tarafından uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Zeyad'a uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Zeyad, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşıyor. Ekim 2019'dan beri seyahat edebilmesi, bir açıklama yapılmaksızın güvenlik gerekçeleri ile İsrail yetkilileri tarafından engelleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Laith'in seyahat hakkının elinden alındığı 2019 yılında annesine kanser teşhisi konulmuştu. Ancak bu seyahat yasakları nedeniyle Laith tedavi sürecinde annesinin yanında olamadı ve ne yazık ki daha sonra annesi vefat etti." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca İsrail yetkililerinin son yıllarda İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik korkutma politikalarını büyük ölçüde artırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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