Uluslararası Af Örgütü: İran'da binlerce kişi, keyfi bir biçimde gözaltına alındı

16.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:32

Uluslararası Af Örgütü, İran'da yönetimin, 15 Kasım'da benzin zammına tepki için başlayan gösterilerin ardından aralarında, gazeteci, öğrenci, insan hakları savunucusu da olmak üzere binlerce kişiyi keyfi bir biçimde gözaltına aldığını duyurdu.



İran'da mağdur kişiler ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerin ardından kaleme alınan raporda, gözaltına alınan kişilerin kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle