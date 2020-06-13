Uluslararası Af Örgütü, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik işkencelerine dikkati çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası Af Örgütü, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik işkencelerine dikkati çekti

Uluslararası Af Örgütü, Hırvatistan polisinin Bosna Hersek sınırında göçmen ve sığınmacılara yönelik işkence uyguladığına işaret ederek, insan hakları ihlallerinin önemli derece arttığını vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik işkencelerine dikkati çekti
13.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:04

Uluslararası Af Örgütü, Hırvatistan polisinin Bosna Hersek sınırında göçmen ve sığınmacılara yönelik işkence uyguladığına işaret ederek, insan hakları ihlallerinin önemli derece arttığını vurguladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, mayıs ayı sonunda Batı Avrupa'ya geçmek isterken Plitvice Gölü yakınında Hırvat polisi tarafından durdurulan bazı Pakistan ve Afganistan vatandaşlarıyla görüşmeler yapıldığı belirtilirken, bu kişilerin bağlanarak darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.

Hırvatistan Özel Polis Teşkilatının kullandığı kar maskelerinden takmış, siyah üniformalı 8 ila 10 kişinin silahlarıyla havaya ateş açtığı aktarılan açıklamada, "Bu kişiler, hareket edemez hale getirdikleri sığınmacıları tekmeledi ve bu kişilere metal sopalar, coplar ve tabanca kabzalarıyla defalarca vurdu. Daha sonra, göçmenlerin sırt çantalarında buldukları ketçap, mayonez ve şekerleri, kanayan başlarına, saçlarına ve pantolonlarına döktü." denildi.

Sığınmacıları tedavi eden doktorlar ve sivil toplum örgütleriyle de görüşüldüğü aktarılan açıklamada, Bosna Hersek'in Velika Kladusa şehrindeki klinikte sığınmacıları tedavi eden acil servis doktorunun, bu kişilerin başlarının arkasında keskin olmayan bir nesneyle açılmış yaralar olduğunu söylediği ifade edildi.

"AB'nin suskunluğu, ihlalleri teşvik ediyor"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Massimo Moratti, Hırvatistan'daki durumla ilgili açıklamasında, Avrupa Birliğinin (AB) daha fazla sessiz kalamayacağını belirterek, "AB, Hırvatistan polisinin sınır bölgesinde uyguladığı şiddeti ve ihlalleri kasten görmezden gelmeye devam edemez. AB'nin suskunluğu, sorumluların bu ihlalleri hiçbir şekilde ceza almadan sürdürebilmesine izin veriyor, hatta bunu teşvik ediyor." dedi.

Öte yandan, AB Komisyonu da Hırvatistan sınırında işlenen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin çok sayıda güvenilir bilgiye ve Avrupa Parlamentosu tarafından iddiaların soruşturulması için defalarca yapılan çağrılara rağmen sessiz kalmaya devam ediyor.

Komisyonun, Hırvat polisinin sığınmacılara vahşice işkence ettiği ve aşağıladığı bir durumda, AB hukukunun açıkça ihlal edilmesine göz yumamayacağını vurgulayan Moratti, "Gerekli adımlar derhal atılmazsa, Hırvatistan'ın mülteci ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamaları, AB'yi kapı eşiğinde işlenen ağır insan hakları ihlallerinde suç ortağı haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

"Yürüyemeyenleri taşıyın ve gidin" dediler

Kolu ve burnu kırılan, başına dikiş atılan Pakistanlı Amir, kendilerine merhamet etmeleri için polislere yalvardıklarını belirterek, "Zaten bağlı olduğumuz için hareket edemiyorduk. Bize vurmaya ve işkence etmeye devam etmeleri için hiçbir sebep yoktu." diye konuştu.

İki kolu ve bir bacağı kırılan Tarık ise yerde yatarken birinin silahın tersiyle başına vurduğunu belirterek, gece boyunca birçok kez bilincinin kapandığını anlattı.

Faysal isimli sığınmacı ise Bosna Hersek'e saatlerce yürüyecek halleri olmadığını, ayakta dahi güçlükle durabildiklerini belirterek, kendilerine "Yürüyemeyenleri taşıyın ve gidin" denildiğini anlattı.

Sığınmacıların bir kısmı Bosna Hersek'e ulaşırken, yürüyemeyecek kadar kötü durumdaki 5 kişi ise mülteci kampında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü tarafından bulundukları yerden alındı.

Velika Kladusa kliniğindeki bir doktor, yaralanmaların birçoğunun bacak kemiğinde ve eklemlerdeki kırıklardan oluştuğuna dikkati çekerek, "İyileşmesi zaman alan yaralara ve travmaya sebebiyet vererek, insanları sınırı bir kez daha veya yakın bir zamanda geçmeye çalışmaktan alıkoymak için uygulanan bir strateji." dedi.

Açıklamada ayrıca, Hırvatistan İçişleri Bakanlığının şimdiye kadar bu iddiaları ciddiye almadığı, bildirilen ihlallere yönelik bağımsız ve etkin soruşturmalar yürütmeyi ya da memurlarından hesap sormayı reddettiği de vurgulandı. Uluslararası Af Örgütünün bu vakanın ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı ile paylaştığı ancak halen resmi bir yanıt alamadığı da aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Merve Boluğur Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Twitter Göztepe Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Uluslararası Af Örgütü, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik işkencelerine dikkati çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:04:14. #1.15#
title