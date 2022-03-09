Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'daki savaşla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 Mart Perşembe günü Çernigiv'de ekmek ve yiyecek kuyruğuna girmiş sivillerin bulunduğu küçük meydana arka arkaya 8 bombanın bırakıldığını belirterek bu saldırı sonucunda 47 kişinin hayatlarını kaybettiklerini doğruladı. Örgüt, bu olayın bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü'nün bugün yapılan açıklamasında, 3 Mart'ta Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek ve yiyecek kuyruğunda olan sivillerin Rus hava saldırısı sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Örgüt, küçük bir halk meydanına isabet eden bombalar sonucunda 47 kişinin hayatını kaybettiği ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Joanne Mariner "Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en ölümcül saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı" açıklamasını yaptı. Çernigiv Bölge İdaresi, saldırıda 47 kişinin (38 erkek ve dokuz kadın) öldüğünü açıkladı. Af Örgütü, saldırının doğrulanmış görüntülerinde sekiz bombanın arka arkaya atıldığının ve sırayla düştüğünün açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya