Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları - Haberler
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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès...

Görüntü Dökümü:

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ı Ramallah'ta kabul etti. Callamard, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

AA - Güncel

Uluslararası Af Örgütü, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Haber

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