Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları
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Görüntü Dökümü: Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès...
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Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ı Ramallah'ta kabul etti. Callamard, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.