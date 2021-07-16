Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya polisi, Tigrayları keyfi şekilde tutukluyor
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Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya polisi, Tigrayları keyfi şekilde tutukluyor

Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya polisi, Tigrayları keyfi şekilde tutukluyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya polisini etnik kimlikleri nedeniyle Tigrayları keyfi şekilde gözaltına almak ve tutuklamakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya polisini etnik kimlikleri nedeniyle Tigrayları keyfi şekilde gözaltına almak ve tutuklamakla suçladı.

Örgütten yapılan açıklamada, kuzeyde federal orduyla çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirmesi sonrası başkent Addis Ababa'daki Tigrayların keyfi şekilde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan yüzlerce kişinin halen nerede olduğunun bilinmediği kaydedilirken, bu kişilere yönelik uluslararası çapta bilinen herhangi bir suçlamaya da rastlanmadığı vurgulandı.

Gazeteci ve medya çalışanlarının da keyfi şekilde gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtilen açıklamada, Etiyopya hükümeti, "keyfi tutuklama dalgasına son vermeye" çağrıldı.

Açıklamada, eski tutukluların, karakolların Tigrinya konuşan kişilerle dolu olduğunu ve polisin gözaltılar öncesi kimliklerinden etnik aidiyetleri kontrol ettiğini aktardığı ifade edildi.

Eyaletin başkenti Mekelle dahil büyük kısmının kontrolünü ele geçiren TPLF, hükümetin ateşkes kararına uymayacağını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde, tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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