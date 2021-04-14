Uluslararası Af Örgütü: Eritre kuvvetleri, 3 sivili öldürdü
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Uluslararası Af Örgütü: Eritre kuvvetleri, 3 sivili öldürdü

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Uluslararası Af Örgütü: Eritre kuvvetleri, 3 sivili öldürdü

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde isyancılara yönelik başlatılan operasyona katılan Eritre kuvvetlerinin 3 sivili öldürdüğü belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde isyancılara yönelik başlatılan operasyona katılan Eritre kuvvetlerinin 3 sivili öldürdüğü belirtildi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan'da Adwa şehrinde hareket halinde olan Eritre kuvvetlerinin bir otobüs istasyonundaki halka ateş açtığı ifade edildi.

Eritre kuvvetlerinin 3 kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına yol açtığı aktarıldı.

Amnesty Doğu Afrika ve Büyük Göller Bölge Direktörü Yardımcısı Sarah Jackson, saldırının Eritre kuvvetlerinin sivillere yönelik işlediği başka bir yasa dışı eylem olduğuna dikkati çekerek, sivillere yönelik suçların artık durmak zorunda olduğunu vurguladı.

Jackson, bu ve diğer hadiselere ilişkin "uluslararası soruşturma" çağrısı yaparak, savaş ve insanlık suçu iddialarının incelenmesini istedi.

Addis Ababa hükümeti, nisan başında çok sayıda insan hakları ihlaline karışmak ve savaş suçu isnat edilen Eritre kuvvetlerinin ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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