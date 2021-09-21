Uluslararası Af Örgütü, Eritre'de 20 yıldır haber alınamayan muhalifler için kampanya başlattı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 2001 yılında Eritre güçlerinin gözaltına aldığı ve o tarihten bu yana kendilerinden haber alınmayan 21 siyasetçi ve gazeteci için kampanya başlattı.

Sosyal medyada "Eritreli Muhalifler Nerede" etiketiyle başlatılan kampanyayla, Eritre makamlarının 20 yıl önce alıkoyduğu ve hiç kimsenin nerede olduğunu bilmediği 11 siyasetçi ve 10 gazetecinin akıbeti öğrenilmek isteniyor.

Şimdiye kadar haklarında hiçbir yargı sürecinin işletilmediği muhalif isimlerin sağ olup olmadıkları da merak ediliyor.

Eylül 2001'de ulusal güvenliğe tehdit oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin arasında iktidar partisi Demokrasi ve Adalet İçin Halk Cephesi (PFDJ) mensupları da bulunuyor.

Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandığı 1993'ten bu yana hiçbir seçimin yapılmadığı Ertire'yi, 28 yıldır Devlet Başkanı Isaias Afwerki yönetiyor.