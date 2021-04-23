Uluslararası Af Örgütü, Çin'e "Uygur Türklerinin haklarına saygı gösterme" çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü durdurması ve Uygur kadınlarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü durdurması ve Uygur kadınlarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Örgüt tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "yeniden eğitim kamplarında" Uygur kadınların haklarının ihlal edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, kamplarda kalan ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını dile getiren Uygur kadınlarının Çin makamlarınca itibarsızlaştırıldığı belirtildi.

Hakları ihlal edilen kadınların, Çinli yetkililerce aşağılandığı ve yalan söylemekle suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü durdurması ve Uygur kadınlarının haklarına saygı duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Çinli yetkililerden, konunun etraflıca ve tarafsız şekilde soruşturulması istendi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere