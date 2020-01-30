Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var
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Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı. Örgüt özellikle Hindistan ve Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik baskılarını artırdığını belirtti

30.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 07:02
Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var

Uluslararası yayınladığı son raporunda ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı.


Örgüt özellikle dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan ve Çin'in azınlıklara yönelik baskılarının artığını, azınlıkları bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ve Yeni Delhi ile Pekin hükümetlerin kendi kültürlerini bu toplumlara empoze etmek istediklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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