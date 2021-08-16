Uluslararası Af Örgütü: Afganistan'da trajedinin büyümemesi için uluslararası toplum kararlı adımlar atmalı
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Uluslararası Af Örgütü: Afganistan'da trajedinin büyümemesi için uluslararası toplum kararlı adımlar atmalı

Uluslararası Af Örgütü: Afganistan'da trajedinin büyümemesi için uluslararası toplum kararlı adımlar atmalı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplum hızlı ve kararlı adımlar atmazsa Afganistan'daki durumun daha da ağırlaşacağını bildirdi.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplum hızlı ve kararlı adımlar atmazsa Afganistan'daki durumun daha da ağırlaşacağını bildirdi.

Örgütün Genel Sekreteri Agnes Callamard, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele alması ve Kabil Havalimanı'nda binlerce kişinin ülkeden kaçmaya çalıştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Callamard, Afganistan'da tanık olunan trajedinin önceden düşünülmesi ve önlenmesi gerekliliğine işaret ederek, "Uluslararası toplum hızlı ve kararlı adımlar atmazsa durum daha da ağırlaşacaktır." ifadesini kullandı.

"ABD, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlamalı"

Akademisyenlerden gazetecilere, sivil toplum aktivistlerinden kadın insan hakları savunucularına kadar Taliban tarafından misillemeye uğrama riski altında olan binlerce Afganın tamamen belirsiz bir geleceğe terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Callamard, şöyle devam etti:

"Yabancı hükümetler, Taliban'ın hedefi olabilecek herkese, Afganistan dışına güvenli bir çıkış yolu sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Buna vize verilmesi, Kabil Havalimanı'ndan tahliyelere destek olunması, üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirme imkanı sunulması ve tüm sınır dışı ve zorla geri gönderme uygulamalarının askıya alınması dahildir. ABD hükümetine, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlama çağrısı yapıyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan halkının yeni ve sert bir hakikatle karşı karşıya olduğu ve geçici düzenlemelerle ilgili müzakerelerin sürdüğü bu dönemde, mevcut durumda ülkeyi etkin biçimde kontrol altına almış Taliban'a uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterme, sivilleri koruma ve misilleme saldırılarına son verme çağrısında bulunan acil bir karar çıkartmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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