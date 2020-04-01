Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor
Uluslararası Af Örgütü, ABD’nin şubat ayında Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
01.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:29
Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin şubat ayında Somali'de düzenlediği hava saldırılarının 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com