Uluslararası Af Örgütü, AB'den, göçmenleri geri iten Yunanistan için ihlal prosedürü başlatmasını istedi

Uluslararası Af Örgütünce hazırlanan bir raporda, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye doğru geri itilmesinin Yunanistan'ın fiili sınır politikası haline geldiği belirtilerek Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatması istendi.

Uluslararası Af Örgütünce hazırlanan bir raporda, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye doğru geri itilmesinin Yunanistan'ın fiili sınır politikası haline geldiği belirtilerek Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatması istendi.

Örgütün "Şiddet, Yalanlar ve Geri İtmeler" adlı raporunda göçmenlerin gördüğü kötü muameleler ve geri itmeler belgelendi.

Avrupa sınırlarındaki şiddetin herkesi ilgilendirdiği kaydedilen raporda, Haziran-Aralık 2020'de çoğu Meriç Nehri'nde olmak üzere Türkiye'ye 21 yeni geri itmenin belgelendiğine yer verildi.

Örgütün konuştuğu 16 düzensiz göçmenin, şiddet ve gözaltı sonrası geri itildiklerini söylediği aktarılan raporda, geri itmelerin Yunanistan'ın fiili sınır politikası haline geldiği vurgulandı.

Raporda, bazı geri itmelerin sınırların çok ötesinde başladığı, bu kapsamda Yunanistan'ın kuzey ve kuzeybatısında sınırdan uzakta bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Geri itmeleri askerler, polisler ile sivil giyimli kişiler yapıyor

Göçmenler, üniformalı "askerler" veya "polisler" ile genellikle sivil giyimli kişiler tarafından geri itildiklerini söyledi.

Geri itilen göçmenlerin yarısından fazlasının, yasal yardıma erişimleri olmaksızın veya kayıtları alınmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulduğu vurgulanan raporda, tespit edilen gözaltı yerleri arasında Gümülcine'deki Gomoniçe limanı, Bıdıklı sınır karakolu ve Poros Adası'nın da bulunduğu aktarıldı.

İşkenceye varan kötü muamele

Raporda, Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesinin (CPT) Poros'ta günün sonunda atılan gözaltı kayıtlarının, adanın geri itmeler için kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar sunduğuna dair değerlendirmesine de atıfta bulunuldu.

Orada tutulan mültecilerin geri itmelerden hemen önce tokat, tekme ve cop darbesi gibi yasaklanmış muamelelere tanık olduğu veya bunları yaşadığı aktarıldı. Omurga ve el kırıkları, çürükler gibi bazıları işkenceye varan ciddi yaralanmalardan bahsedildiği ifade edilen raporda, kadınların ve çocukların gözleri önünde erkeklerin çıplak bir şekilde arandığı ve şiddet gördüğüne vurgu yapıldı.

Raporda, Türkiye'nin de ulaşanları Yunanistan'a geri dönmeye zorladığına dair duyumlar alındığı öne sürüldü.

"AB Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatmalı"

Yunanistan ve diğer AB ülkelerinin bu ihlalleri durdurması ve bunların sorumluluğunu kabul etmesi gerektiği vurgulanan raporda, suistimaller için adalet sağlamanın zaman alıcı, zor ve şu ana kadar etkisiz olduğuna dikkat çekildi.

Raporda mültecilerin mallarına el konulmasının da geri itmelere ilişkin kanıt sunmalarını engellediğine işaret edildi.

AB'nin geri itmelerle işlenen ciddi insan hakları ihlalleri için Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatması gerektiği belirtilen raporda Avrupa sınır gücü Frontex'in de suistimallerden habersiz olduğunu iddia edemeyeceğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen