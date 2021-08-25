Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı
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Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana Valiliği tarafından 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Valiliği tarafından 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki toplantıya restoran ve lokantalar ile festivale katkı sağlayan kuruluş ve firmaların temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elban şölen tadında bir festival yaşanması için tüm detayların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Festival boyunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) alakalı her türlü önlemin alınacağını aktaran Elban, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin sorunsuz geçmesi için her kurumun üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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