ADANA (İHA) - Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek festivalde sıfır atık üretilmesi hedefleniyor

Adana Valisi Süleyman Elban : "Etkinlik alanımızda sıfır atık oluşmasını arzu ediyoruz"

"Adana'ya gelecek kişi sayısının çok olacağını bekliyoruz"

"Pandemi önlemleri alındı"

ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde tüm atıkları kaynağında ayrıştırılacağını ve festival boyunca sıfır atık üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu sene 8-10 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta "Coğrafya Lezzettir" temasıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin, işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene pandemi nedeniyle online düzenlenen festivale bu sene yerli ve yabancı yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor.

"Çok fazla etkinliğimiz var"

Adana Valisi Süleyman Elban, festivalle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Festivalde birçok etkinliğin yer aldığını belirten Vali Elban, "Geçen yıl dördüncüsünü yapacaktık ancak pandemi şartları dolayısıyla bir kesintiye uğramaması için online gerçekleştirdik. Ancak adı Adana Lezzet Festivali ve yemekler olunca onu tatmadan, kokusunu almadan festival tadında festival olmuyor. Bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Beşincisini yaptığımız festivalle ilgili çok fazla etkinliğimiz var. Merkez Park'ta çok geniş bir festival alanımız var. Adana'nın kebabından yöresel lezzetlerine, tatlılarından sokak lezzetlerine her türlü mutfağıyla ilgili malzemelerin olduğu bir etkinlik alanımız olacak. Büyük bir sahnemiz olacak. Orada açılışlar, söyleşiler ve yemek tanıtımları olacak. Onun dışında da şehrimizin değişik yerlerinde panellerimiz, söyleşilerimiz ve şeflerimizin yaptığı tanıtımlar olacak" diye konuştu.

"Pandemi önlemlerini aldık"

Festivale katılımın yoğun olacağına dikkat çeken Elban, "Bir sayı kestiremiyoruz ama bir çok kişi geleceğini söylüyor. Önceki yıllarda 200-300 bin kişi gelmiş. Bu sene de benzer sayının geleceğini tahmin ediyoruz. Çok fazla talep var. Bu yıl birçok festival iptal edilmişti o nedenle Adana'ya gelecek kişi sayısının çok olacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde pandemi önlemlerinin alındığını, gelen ziyaretçilere de sürekli önlemlerin hatırlatılacağını aktaran Vali Süleyman Elban, "Festivalde tabi bizim için en önemli önceliklerden birisi Adana'nın tanıtılması ama bunlardan daha öncelikli olan insan sağlığı. Pandemi dönemi henüz bitmiş değil. Bu pandemi döneminde biz belli önlemler aldık. Sürekli uyarılarımız olacak. Hazırlanan yemeklerde, programlarda pandemi koşullarına uyulmasıyla ilgili uyarılarımız olacak" dedi.

Etkinliğin ana temalarından birinin de 'Sıfır atık' olduğunu kaydeden Elban, festivalde çıkacak tüm atıkların yerinde ayrıştırılacağını belirterek, "Bu yıl bizim etkinliğimizde bir ilki de yapıyoruz. Etkinliğimizin ana temalarından birisi de 'Sıfır atık'. Etkinlik alanımızda sıfır atık oluşmasını arzu ediyoruz. Orada çıkan tüm atıkları kaynağında ayrıştıracağız ve uygun şekilde o çıkan atıkları değerlendireceğiz.