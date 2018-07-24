Uluslararası Adalet Divanının Katar'ı Haklı Bulması

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğu" yönündeki kararının, BAE'ye yönelik uluslararası suçlama olduğunu belirtti.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, BAE yönetiminin Katar vatandaşlarına yönelik izlediği ayrımcı uygulamalardan zarar görenlerin yararına olduğu kaydedildi.

"Karar, Birleşmiş Milletler (BM) yapısı içindeki en büyük yargı organı tarafından, BAE'nin işlediği ihlallerle ilgili yapılan uluslararası bir suçlamadır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu kararın, bu uygulamaların mağdurlarına tazminat ödenmesi yönünde ileride alınacak nihai karar yolunda atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararın BAE ve diğer abluka ülkelerinin iddialarını çürüttüğü ve uygulamaların Katarlılara yönelik kolektif ve ayrımcı yaptırımlar olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Öte yandan BAE, mahkemenin kararıyla ilgili açıklamasında, Katar'a yönelik uygulamalarının halkı değil hükümeti hedef aldığını duyurdu.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan açıklamada, "Katar'ın iddia ettiğinin aksine hala binlerce Katarlı BAE'de ikamet ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar yönetimi, BAE'nin Katarlılara karşı ayrımcı uygulamalara başvurduğu gerekçesiyle 11 Haziran'da Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı dün, BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmetmişti.