Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Hindistan'daki Arakanlı Müslümanları umutlandırdı

23.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:20

YENİ Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Myanmar'a ilişkin kararı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kampta yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzünü güldürdü.

Yeni Delhi'nin güneydoğusundaki Kalindi Kunj bölgesindeki kampta yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kampta yaşayan Arakanlı Müslümanların gençlik lideri Ali Johar, yaptığı açıklamada, kararın, önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu, tüm topluluğun beklediği bir şeydi." dedi.

Arakanlı Müslümanların, uzun bir karanlık tünelin ardından ışığı gördüğünü belirten Johar, "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Hindistan'da yaşayan 40 bin Arakanlı Müslümana umut oldu" diye konuştu.

Kampta yaşayan ve soyadı açıklanmayan Şakir ise Gambiya'ya kendileri için sesini yükselttiğinden ötürü teşekkür ederek, "Umarım bu durum düzelir." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın kendi ülkesi olmadığını dile getiren Şakir, "Koşullar elverişli hale getirilirse geri dönmekten mutlu oluruz. Fakat mevcut koşullar altında geri dönmektense burada ölmeyi tercih ederiz." görüşünü paylaştı.

Adaletin yerine getirilmesini beklediklerini aktaran Şakir, kendilerine karşı insan hakları ihlalleri yapanların cezalandırılmasını umduklarını kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı

Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA