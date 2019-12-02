Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.
02.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması