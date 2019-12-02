Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması
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Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Katar lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.

02.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21
Uluslararası Adalet Divanı'nda

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) lehine verdiği kararın yargı yetkisine ilişkin Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve 'nin (BAE) temyiz başvurusunun duruşması, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Uluslararası Adalet Divanı'nda "Katar" duruşması
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