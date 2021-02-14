Uluslararası Adalet Divanı, Kenya-Somali deniz sınırı anlaşmazlığı davasının ertelenmesi talebini reddetti
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Uluslararası Adalet Divanı, Kenya-Somali deniz sınırı anlaşmazlığı davasının ertelenmesi talebini reddetti

14.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:58
Uluslararası Adalet Divanı, Kenya-Somali deniz sınırı anlaşmazlığı davasının ertelenmesi talebini reddetti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kenya'nın Somali ile olan deniz sınırı anlaşmazlığı davasının 4. kez ertelenmesi talebinin reddine karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kenya'nın Somali ile olan deniz sınırı anlaşmazlığı davasının 4. kez ertelenmesi talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, Somali ve Kenya hükümetlerine gönderdiği mektupta, duruşmaların karma format ile 15 Mart'tan itibaren planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled, gazetecilere yaptığı açıklamada, UAD'nin, Kenya'nın Somali ile deniz sınır anlaşmazlığı davasını erteleme talebini reddettiğini belirterek, Somali'nin duruşmaya hazır olduğunu söyledi.

Somali hükümeti, 11 Şubat'ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdirahman Mugare

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