Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti
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Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti

BM'den Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir kararı

23.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:19
Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı, 'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Mahkeme, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.


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Kaynak: Euronews.com

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