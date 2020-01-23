Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti

23.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:19

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Mahkeme, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.



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