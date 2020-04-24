Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğunda 23 Nisan kutlaması
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Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğunda 23 Nisan kutlaması

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğu'ndaki çocuk sanatçılar, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla dijital sergi gerçekleştirdi.

24.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:31
Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğunda 23 Nisan kutlaması

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğu'ndaki çocuk sanatçılar, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla dijital sergi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Meksika, Kıbrıs, Mısır ve Norveç'ten, çocuklar çizdikleri fotoğraflarla ve çektikleri videolarla katıldı.

Topluluk Küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 21 uluslararası etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Topluluk olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital sergi gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirten Yıldırım, "Çocuklar çizdikleri ve çektikleri videoları bize gönderdi biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık." dedi.

Çocuk sanatçıların çoğunun doğayı çizdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vatan sevgisini, vatan aşkını çizmeye çalıştılar. Çektikleri videolarla genellikle şiir okudular, şarkı söylemeye çalıştılar. Güzel temennilerde bulundular, herkese güzel görseller gönderdiler. Meksika'dan bir hocamız oradaki çocukların danslarını gönderdi. Kıbrıs ve birçok ülkedeki çocuk sanatçıların etkinlikleri gönderildi."

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçılar Topluluğunda 23 Nisan kutlaması

Kaynak: AA

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