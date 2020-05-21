Uluslararası açıklar 314.7 milyar dolara düştü Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mart sonunda 314.7 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mart sonunda 314.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Mart sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7.3 azalışla 233.8 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 9.2 azalışla 548.5 milyar dolara geriledi.

Böylece, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 351.9 milyar dolardan, Mart sonunda 314.7 milyar dolara geriledi.Bu dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 12.8 azalışla 92.1 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.6 azalışla 90.5 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7.8 azalışla 43.8 milyar dolara geriledi.Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 19.8 azalışla 133.3 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA