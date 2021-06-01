Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tarihi 20 Haziran olarak belirlendi
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Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tarihi 20 Haziran olarak belirlendi

Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tarihi 20 Haziran olarak belirlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 20 Haziran'da koşulacağını duyurdu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 20 Haziran'da koşulacağını duyurdu.

Akdağ, Edirne'deki dernek ofisinde düzenlediği basın toplantısında, maratonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kez ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Son olarak 23 Mayıs olarak açıkladıkları organizasyon tarihini, maratonu daha sağlıklı koşullarda yapabilmek adına erteleme ihtiyacı duyduklarını belirten Akdağ, "Bugün itibarıyla tarihimizi güncelliyoruz. 20 Haziran 2021 tarihinde Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 'Çevre ve sıfır atık' temasıyla şehrimizde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar organizasyona kayıtlı bin sporcu var. Başka organizasyonların da iptal edilmesinden dolayı ek kontenjan açılmasıyla ilgili bir talep mevcut. Bugün o kontenjanı da açtık. İlk defa binin üzerinde katılımla şehrimizde bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdağ, bu yıl salgın koşullarından dolayı hiçbir esnaftan maratona destek istemediklerini, kendilerinin esnafa destek olacaklarını dile getirdi.

Organizasyona bin 500 civarında katılım beklediklerini aktaran Akdağ, "Beraberindekilerle yaklaşık 2 bin kişilik bir organizasyon. Şehrimizdeki bütün konaklama tesisleri doluluk oranına ulaşacak. Her yıl bize destek olan esnafımıza, bir sivil toplum örgütü olarak, bu kadar güçlüğe rağmen organizasyonu gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Maratonda, Türkiye Atletizm Federasyonunun belirlemiş olduğu ve dünya çapında bütün organizasyonlarda uygulanan kriterlerin geçerli olacağını belirten Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dalgalı start, startta ve finişte maske, finişte madalyaların temassız verilmesi gibi birçok detay var. Bu yıl bizim Bulgaristan ve Yunanistan'dan beklediğimiz yaklaşık 500 sporcuydu. Diğer Avrupa ülkelerinden de 150-200 sporcu bekliyorduk. Amerika'dan bile kayıtlı olan sporcular vardı. Fakat pandemiden ve bu ertelemelerden dolayı tarih veremeyince, iptal eden sporcular oldu. Organizasyona kayıt olup iptal eden sporcuların hak mahrumiyeti söz konusu değil. Herkesin kayıt ücretini iade ediyoruz. Bununla ilgili bir sorun yaşanmıyor. Şehrimizdeki konaklama tesislerinin de bu sporcuların iptalden dolayı rezervasyon ücretlerini geri ödeyeceğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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