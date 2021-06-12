"Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı yapılacak
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"Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı yapılacak

'Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı yapılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

Edirne'de, 20 Haziran'da koşulacak Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda "Edirne Kırmızısı"nın tanıtımı yapılacak.

Edirne'de, 20 Haziran'da koşulacak Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda "Edirne Kırmızısı"nın tanıtımı yapılacak.

Yarı maratonu düzenleyen Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nin (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri'nin düzenlendiği Karaağaç'taki lavanta tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Sporcu başvurularının bugün sona ereceğini belirten Akdağ, organizasyona bu yıl bin 200 sporcunun kaydolduğunu ifade etti.

Edirne'nin medeniyetin beşiği olan Osmanlı'ya başkentlik yapmış, festivalleriyle, tarihi eserleriyle yaşanması gereken bir şehir olduğunu aktaran Akdağ, "Biz Edirne olarak, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ekibi olarak bütün sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız ve hazırız. Herkesin çok coşkulu olduğunu biliyoruz. Uzun zamandır antrenman yaptılar, ter döktüler ama döktükleri terin, emeklerinin karşılığını bu muazzam organizasyonda ve müthiş bir açık havası müzesi parkurunda koşarak yaşayacaklar." dedi.

Akdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 3 defa ertelenen organizasyona yaptırdıkları kayıtları iptal etmeyen sporculara teşekkür ettiğini ifade etti.

Yarı maratonda, Edirne Kırmızısı'nın da tanıtımını yapacaklarını belirten Akdağ, "Bu yıl maratonun tişörtleri Edirne kırmızısıyla boyanmış bir tişört olacak. Çantalarımız Edirne kırmızısı, madalyalarımızın kurdeleleri Edirne kırmızısı olacak. Bu yıl maratonda Edirne temasını kullandık. Doğal olarak Edirne Kırmızısı'yla biz daha güzel olacağız, organizasyon daha güzel olacak."diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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