Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
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Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Spor

- Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı Edirne'de 20 Haziran'da Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için birçok ilden ve farklı ülkelerden Edirne'ye gelen sporcular yarışma için spor kitlerini aldı.

- Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı

EDİRNE - Edirne'de 20 Haziran'da Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için birçok ilden ve farklı ülkelerden Edirne'ye gelen sporcular yarışma için spor kitlerini aldı.

Pandemiden dolayı ertelen Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 Haziran Pazar günü Edirne'de başlıyor. Yarışmaya yurtdışından ve Türkiye'nin farklı ilerinden gelen atletizm sporcuları yarın sabah uzun bir aradan sonra ter dökecek.

Yarışamaya toplam katılacak atletizm sporcu sayısı 1045 olarak belirlendi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, "Türk Yunan Bulgar Dostluk Derneği Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu sporcu kit dağıtım etkinliğindeyiz. Bugün şehrimize gelen tüm sporcular maraton için gerekli tüm kitlerini alıp yarın sabah 9'da start alıp, maratonda koşacaklar. Tabi gördüğünüz gibi çok coşkulu, binlerce atlet şehrimize geliyor. Herkes çok heyecanlı pandemiden dolayı herkes koşmayı özledi doğal olarak coşkulu bir alandayız" ifadelerini kullandı.

İzmir'den Yarı Maraton Yarışması için gelen Özay Atasoy, "Hedefimiz burada dereceye girmek, bildiğiniz üzere yarın 20 Haziran Uluslararası Dostluk Maratonu koşulacak büyük bir heyecanla geldik ve büyük hedeflerimiz var inşallah da başarılı olacağız. Edirne'mizde güzel bir şekilde gezip lezzetlerinin de tadına bakıp gideceğiz" dedi.

Uluslararası Yarı Maratonunda yarışmak için Edirne'ye gelen Mehmet Çiçek ise, "Yarın 10K kategorisinde takım olarak yarışmaya katılacağız. Hedefimiz ise inşallah yarın kürsü yapmak olacak. Edirne'yi de gezdik, dolaştık tarihi yerlerine de gitti çok güzel bir şehir, çok hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonunda yarışacak Naciye Albayrak, "Yarışmalar pandemiden dolayı ertelendiği içini Edirne'yi özlemiş durumdayız ve çok heyecanlıyız ama benim için Edirne'nin farklı bir anısı var. Benim ilk yarı maratonum Edirne'ydi ilk birincilik kupamda buradaydı ve buraya geldiğimden beridir kürsüden inmiyorum o yüzden burası benim için manevi açıdan çok kıymetli çok değerli bir yer. Pandemi koşulları doğrultusunda oldukça güzel ve rahat bir şekilde buraya kitimi almaya geldim. Burada sadece hava koşullarından dolayı İstanbul geneli bir tereddütlümüz var ama hava muhteşem atmosfer muhteşem burada olduğumuz için çok şanslıyız ve bu atmosferi soluduğumuz için zaten şu kalabalığa bakıldığı zaman hepimizin ne kadar heyecanlı olduğunu görüyorsunuz" diye konuştu.

Yarışmaya katılmak için Edirne'ye gelen diğer sporcular ise çok heyecanlı ve sevinçli olduklarını söyledi.

Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı
Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcular kitlerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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