25.10.2019 13:06

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Uluslararası 6. Gelecek Nesil İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Kongre ve Kültür Kültür Merkezi'nde düzenlenen yurt içi ve yurt dışından farklı üniversitelerden çok sayıda bilim insanın katıldığı konferansta, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında yapılan güncel çalışmalar ve araştırmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Konferans başkanlarından Doç. Dr. Recep Zan, yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 250'ye yakın sözlü ve poster sunumunun gerçekleştirileceğini ve bunların malzeme bilimiyle nanoteknolojinin birçok alanını kapsadığını belirtti.

Konferansta alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları tarafından 20 çağrılı sunum yapılacağını aktaran Zan, şunları kaydetti:

"Konferansın, tüm katılımcılara katkı sağlayacağına inanıyorum. Konferans kapsamında sunulan bildiriler konferans özet ve tam metin kitabının yanı sıra bilimsel komite tarafından seçilecek çalışmalar Journal of Molecular Structure-Elsevier dergisi kapsamında özel sayı olarak yayımlanacaktır."

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da konferansın Niğde'de yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konferans kapsamında "2B Malzemelerde Tek Atom Davranışı ve Elektron Hareketlerinin Atomic Boyutta Görüntülenmesi ve Spektroskopisi" dersi verildi ve "Güneş Hücrelerinin Karakterizasyonu" başlıklı bir workshop düzenlendi.

Kaynak: AA