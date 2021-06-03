Uluslararası 5. Gelişim-UWE Konferansı çevrimiçi gerçekleştirildi
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Uluslararası 5. Gelişim-UWE Konferansı çevrimiçi gerçekleştirildi

Uluslararası 5. Gelişim-UWE Konferansı çevrimiçi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve The University of the West of England (UWE) iş birliği ile düzenlenen Gelişim-UWE 5'inci Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı son buldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve The University of the West of England (UWE) iş birliği ile düzenlenen Gelişim-UWE 5'inci Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı son buldu.

Çevrimiçi olarak düzenlenen konferansın açılış konuşmalarını Queen Mary University of London'dan Prof. Dr. Gülnur Muradoğlu, Tallinn University of Techonology'den Prof. Dr. İstemi Demirağ, The University of Münster'dan Prof. Dr. Andreas Löschel ve The University of the West of England'tan Prof. Dr. Cherif Guermat gibi önemli bilim insanları gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası birçok üniversitenin Ekonomi, Bankacılık ve Finans Bölümlerinden çok sayıda akademisyenin ve öğrencinin katılım sağladığı konferansta; dünya ve Türkiye ekonomisinde pandemi sonrası görülen gelişmeler, COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne etkisi, finansal rekabet, finansal istikrar, dijital (kripto) paralar ve sürdürülebilirlik üzerine konular ele alındı.

Ekonomi ve finans alanında çeşitli çalışmalara ev sahipliği yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi, bilim insanları arasındaki etkileşimin artmasını sağlayarak genç akademisyenlere de motivasyon kaynağı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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