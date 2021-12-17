Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde İncesaz grubu konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali devam ediyor.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde, Edirne Büyük Sinagogu'nda İncesaz grubu konser verdi.

Konserde grup, "Mazi kalbimde bir yaradır", "Bir çapkına yangınım", "Sevdayla hesaplaşılmaz", "Geçsin günler" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Konseri, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve vatandaşlar izledi.

Yarın, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Öykü Gürman'ın sahne alacağı festival, pazar günü Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konserleriyle sona erecek.