Uluslararası 29 kuruluş, obeziteyle mücadele için güç birliği yaptı
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Uluslararası 29 kuruluş, obeziteyle mücadele için güç birliği yaptı

Avrupa'da 150 milyon, Türkiye'de 20 milyon ve dünya genelinde 650 milyon kişiyi etkileyen obeziteyle mücadele için sivil toplum, akademi ve sektörün önde gelen 29 uluslararası kuruluşu iş birliği yaptı.

Uluslararası 29 kuruluş, obeziteyle mücadele için güç birliği yaptı
21.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:27

Avrupa'da 150 milyon, Türkiye'de 20 milyon ve dünya genelinde 650 milyon kişiyi etkileyen obeziteyle mücadele için sivil toplum, akademi ve sektörün önde gelen 29 uluslararası kuruluşu iş birliği yaptı.

Avrupa Birliği'nin desteklediği Gelecekteki Obezite Tedavisinin İyileştirilmesine Yönelik Obez Fenotiplerin Stratifikasyonu (Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy) SOPHIA'nın liderliğini Novo Nordisk üstlendi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Sanayii Dernekleri Federasyonu (EFPIA), JDRF, Obezite Eylem Koalisyonu ve T1D Exchange ortak girişimi olan Yenilikçi İlaçlar Girişimi-IMI, SOPHIA'ya 16 milyon avro finansman sağladı. Proje çerçevesindeki çalışmalar Avrupa genelinde Haziran itibarıyla başladı. 31 Mayıs 2025'e kadar sürecek olan projenin ilk dönem sonuçlarının Eylül 2020'de alınması planlanıyor.

SOPHIA, doğru tedavinin doğru zamanda doğru kişiyle eşleştirilmesi için obeziteyle yaşayan klinik olarak anlamlı alt popülasyonları belirleyecek, nitelendirecek ve sınıflandıracak. Obezitenin komplikasyonlarına yönelik göstergelerle, obezite tedavisine verilen yanıtın kanıta dayalı olarak sınıflandırılmasını sağlayacak. Hastalar, sağlık sistemleri, araştırmacılar ve klinisyenler için tedavi yöntemlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik modeller belirleyecek.

Hasta Danışma Kurulu, hasta yorum, görüş ve isteklerinin SOPHIA'nın merkezinde yer almasını ve çalışmanın çeşitli katmanlarına yerleştirilmesini sağlayacak. Araştırma grubu, bulgularını obezite ve hem sosyal hem de medikal açılardan bireyler üzerindeki birden fazla etkisi çerçevesinde daha hasta merkezli ve eşitlikçi bir sürece katkıda bulunmak için kullanacak.

SOPHIA'da kullanılacak yöntemlerin bazıları, "veritabanı oluşturulması", "analizlerin yürütülmesi", "derinlemesine kalitatif metotlarla hastaların obezite tanısı ve tedavisine yönelik algı ve bakış açılarını belirlenmesi", "obeziteyle yaşayan bireylerin daha iyi tedavi görmelerini sağlamak üzere tüm paydaşlarla ortak bir değer bulunması" olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

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