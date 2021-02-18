Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları
18.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:38
Edirne'de, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları başladı.
Edirne'de, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları başladı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda, Antalya TOHM ekibinde bulunan antrenörlüğünü Hakan Delibaş'ın yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Mert Kılavuz 1500 Metre Serbest 17-18 yaş, 19 yaş üstü kategorisinde 15.06.42'lik derecesi ile rekor kırdı.
Organizasyon yarın düzenlenecek müsabakalarla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci