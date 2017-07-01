Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen Uluslararası 2. Dionysos Tiyatro Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.



Etkinliğe katılan tiyatro grupları, Sart Mahallesi'ndeki kortej yürüyüşünde bir araya geldi.



Şenlik Koordinatörü Rasim Aşın, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Almanya, Azerbaycan, İran, KKTC ve Nahçıvan'dan 400 üzerinde tiyatro sanatçısının katıldığını söyledi.



Tiyatronun doğduğu yerde, tiyatro eğitimleri almak, tiyatroyla ilgili her şeyi gençlere öğretmek için bu yıl 2. kez bir araya geldiklerini belirten Aşın, 9 Temmuz'a kadar sürecek şenlikte genç tiyatrocuların ustalarından çok şey öğreneceğini dile getirdi.