Uluslararası 17 Yaş Badminton Turnuvası sona erdi
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Uluslararası 17 Yaş Badminton Turnuvası sona erdi

Uluslararası 17 Yaş Badminton Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Badminton Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Badminton Turnuvası, Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Badminton Turnuvası, Ankara'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bugün sona eren turnuvada 8 ülkeden 153 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli takım, organizasyonda 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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