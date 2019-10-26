26.10.2019 15:22

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesince düzenlenen "Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu" başladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ ev sahipliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin geleceğinin eğitimle olacağını söyledi. Mili Mücadele'nin 100. yılı kapsamında OMÜ tarafından düzenlenen etkinliğinin değerli olduğunu ifade eden Kaymak, şöyle konuştu:

"Samsun, eğitim sahasında da yıllardır beklenen başarının yakalanması noktasında ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Hedefimiz bu potansiyeli en verimli bir şekilde harekete geçirmektedir. Bu hedef doğrultusunda okul öncesi ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve üniversite düzeyinde hepimize görev düşmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarılı olmak için birlikte aynı motivasyonla hareket etmeliyiz."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de bir ülkenin gelişmesinin insanlara yapılan yatırımlarla olduğunu anlattı. Üniversite olarak eğitim konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bilgiç, şunları söyledi:

"Toplumların gelecekleri eğitimle belirlenir. Üniversite olarak biz bunun farkındayız. Toprağa atılan bir tohumun gelişmesi gibi, insanın eğitim sürecindeki gelişmesi de aynıdır. İnsan bilgi ile donatıldıkça kendini geliştirir ve çevresine ülkesine fayda sağlar. Bu kapsamda üniversite olarak eğitimi en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz."

Sempozyuma Yunanistan, Polonya, İtalya, İran, Kosova, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan başta olmak üzere birçok ülkeden 421 akademisyen katılıyor. Üç gün sürecek sempozyumda 398 bildiri ve poster sunumu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA