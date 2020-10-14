Uluslar Ligi maçları: UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?
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Uluslar Ligi maçları: UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

14.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:04
Uluslar Ligi maçları: UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi günün maçları neler merak ediliyor. Futbolseverlere keşfli anlar yaşatan Uluslar Ligi maçlarında; Almanya, İsveçi Ukrayna, İspanya, Azerbaycan, Karabağ, Andorra gibi takımları yer alıyor. İşte, UEFA Uluslar Ligi günün maçları...

Uluslar Ligi A, C ve D ligleirnde maçlar 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek. A Ligi maçları ise Almanya-İsviçre ile Ukrayna-İspanya olarak belirlendi. Türkiye'nin yer aldığı B ligi Türkiye-Sırbistan karşılaşması da 14 Ekim'de yapılacak. Uluslar Ligi puan durumu.

ULUSLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI VE KANALLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4

21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)

21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1

19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)

21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1

19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)

21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2

21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Lig B - Grup 3

1- Rusya: 7

2- Macaristan: 6

3- Türkiye: 2

4- Sırbistan: 1

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