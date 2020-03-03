Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri

03.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:14

Uluslar Ligi, UEFA’nın 2018 itibarıyla düzenlemeye başladığı bir turnuva. Ülkeler, UEFA sıralamasındaki yerlerine göre dört lige ayrılıyor ve bu ligler içinde gruplar oluşuyor. Gruplarını lider tamamlayan ülkeler, Avrupa Futbol Şampiyonası’na elemelerden bilet alamasalar dahi, kendi liglerindeki diğer grup liderleriyle oynayacakları play-off maçları sonucunda şampiyonaya gitme hakkına sahip oluyorlar.

İlk Uluslar Ligi’nde şampiyon, A Ligi’nde yer alan ve gruplarını lider tamamladıktan sonra yarı finalde İsviçre’yi, finaldeyse Hollanda’yı geçen Portekiz olmuştu.

İkinci Uluslar Ligi’nin grup kuraları bugün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da çekilecek.

Türkiye, B Ligi’nde; Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile birlikte üçüncü torbada yer alıyor. B Ligi’nde torbalar şu şekilde:

1. Torba: Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

2. Torba: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

4. Torba: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

Diğer liglerde ise torbalar şöyle oluştu:

A Ligi

1. Torba: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

2. Torba: Belçika, İspanya, İtalya, Fransa

3. Torba: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

4. Torba: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

C Ligi

1. Torba: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan

2. Torba: Kuzey Makedonya, Belarus, Kosova, Güney Kıbrıs

3. Torba: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg

4. Torba: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi

1. Torba: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn

2. Torba: Andorra, Malta, San Marino