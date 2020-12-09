Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi
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Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi

09.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:37

Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi İSTANBULUluslar Arası Uzay istasyonu dün gece Marmara bölgesi civarında çıplak gözle görülebildi.

Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi

İSTANBUL - İSTANBULUluslar Arası Uzay istasyonu dün gece Marmara bölgesi civarında çıplak gözle görülebildi. Bursa Mudanya'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından Uluslar Arası Uzay İstasyonun geçişi kayıt altında alındı.

Yeryüzünden 330-422 Km arası değişen yükseklikte dünya yörüngesinde saate27 bin km hızla ilerleyen Uluslar Arası Uzay istasyonu bazı uygun koşullarda büyüklüğü nedeniyle dünya üzerinden çıplak gözle görülebiliyor. Daha çok ay ve güneşin önüne geçtiği zaman özel ekipmanlar ile görüntülenebilen istasyon bu kez Türkiye'de Marmara Bölgesinde çıplak gözle görülebildi. Hızlı bir şekilde geçtiği için bilmeyen birisinin baktığında anlaması oldukça güç olsa da gökyüzünde çıplak gözle bakılarak hareket eden uçak ışığı gibi görülebiliyor. Bursa Mudanya'da fotoğrafçı Uğur İkizler hazırladığı özel sistem ile geçişini hesaplayıp uzun süre kayıtta kaldı. İstasyon hava bulutlu olduğu ışın ara ara ışık hüzmesi olarak çekile görüntülere yansıdı. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olması ile bilenen uluslararası uzay istasyonu uzay fotoğrafçıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi
Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi
Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi
Uluslar Arası Uzay İstasyonu Marmara bölgesinde çıplak gözle görülebildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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