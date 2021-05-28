ULUSKON yeni iş anlaşmaları yapmak için Nijerya'ya gidiyor
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ULUSKON yeni iş anlaşmaları yapmak için Nijerya'ya gidiyor

ULUSKON yeni iş anlaşmaları yapmak için Nijerya'ya gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), birçok alanda iş birliği anlaşmaları için Nijerya Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf ile bir toplantı yaptı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), birçok alanda iş birliği anlaşmaları için Nijerya Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf ile bir toplantı yaptı.

Nijerya Büyükelçisi ile ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Başkan Atasoy, tarafından yapılan görüşmede iki ülkenin ticari ilişkileri üzerinde duruldu. Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı alındığı aktarıldı.

Başkan Atasoy, " İki ülke arasındaki mevcut olan inşaat, maden ticareti gibi ilişkilerimizin güçlü olduğu sektörlere yenilerini eklemek istiyoruz" dedi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Nijerya arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Nijerya'ya yapılacak ziyarette, Türk iş dünyası olarak birçok sektörde başta inşaat, enerji ve maden olmak üzere yeni anlaşmalar yapılacağı konuşuldu.

Büyükelçi Yusuf, durgunluktan çıkan Nijerya ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti. Büyükelçi Yusuf, "Türkiye'nin teknolojisini Nijerya'ya sokmak istiyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları'nın Nijerya'ya günde iki kez sefer düzenlediğini hatırlatan Büyükelçi Yusuf, "THY'nin her gün uçuşunun olduğu tek Afrika ülkesiyiz. Bu uçuşları iki katına çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Yusuf, ULUSKON'un ülkesinde gerçekleştireceği projelere büyükelçilik olarak destek vereceklerinin teminatını verdi. Büyükelçi Yusuf ayrıca, en kısa zamanda iki ülkedeki iş insanlarının yatırıma teşvik edilmesine yönelik ortak sunum ve tanıtım çalışması gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

Görüşmenin sonunda ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Nijerya Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf arasında karşılıklı hediyeler verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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