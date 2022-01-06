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ULUSKON'un Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği'ne Marat Mirzaevich Galimov atandı

ULUSKON'un Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği'ne Marat Mirzaevich Galimov atandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği pozisyonu için Marat Mirzaevich Galimov'un görevlendirildiğini bildirdi.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği pozisyonu için Marat Mirzaevich Galimov'un görevlendirildiğini bildirdi.

ULUSKON Yönetim Kurulu tarafınca düzenlenen, Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Marat Mirzaevich Galimov Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği görevine getirildi. Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un imzasıyla yayımlanan Yönetim Kurulu tarafınca düzenlenen atama kararına göre, bir süredir arayışı devam eden Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği görevine, Marat Mirzaevich Galimov atandı. Başkan Atasoy, Sayın Galimov'un temsilcilik görevine atanmış olmasının Rusya ile ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek faaliyetler doğrultusunda güzel bir adım olduğunu söyledi. Yaşanan süreçte her iki ülkenin de yararına olacak ticari faaliyetlerde, ULUSKON'un her daim Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım ve ihracatını ileriye götürmeyi hedeflediğini kaydeden Atasoy, "Sayın Galimov'a bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Rusya ve Türkiye ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur. Bundan sonra Rusya'da ULUSKON adına hayata geçirilecek proje ve yatırımlarda kendisi, ULUSKON'u temsil etmekte tam yetkiye sahiptir" dedi.

MARAT MIRZAEVICH KİMDİR?

Bay Galimov, 1984 yılında petrol ve gaz endüstrisinde makine mühendisi olarak mezun olduğu Ufa Devlet Petrol Teknik Üniversitesi'ne girdi. 1984'ten beri Bay Galimov, petrokimya ve makine yapımı endüstrilerinin devlete ait işletmelerinde tasarım mühendisi olarak çalıştı. 1990 yılında ticari sektöre geçerek petrol rafinerilerinde karmaşık teknolojik ekipmanlara hizmet veren bir şirket kurdu. 2011-2013 yılları arası Bay Galimov, Moskova OJSC "GLOBAL ECO TECHNOLOGY" Mali Direktörü olarak hizmet vermiştir. Nisan 2013'te Bay Galimov, tamamı Rus üyelerden oluşan kamu kuruluşu 'Rusya Devlet Başkanı Reformlarını Destekleme Komitesi'nde Sanayi ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak seçildi ve Ocak 2014'te Merkezi Komite'nin Başkan Vekili olarak atandı. An itibariyle Bay Galimov, Rusya Devlet Başkanının Reformlarını Destekleme Komitesi Moskova ofisinin Başkanı olarak hizmet vermektedir. 2017'de, 'Rusya Devlet Başkanının Reformlarını Destekleme Komitesi', Birleşmiş Milletler Sekreterliği de dahil olmak üzere, BM yapısı içindeki (UN ID 516035 olarak atanan) 27 organ ve komitede akreditasyonu başarıyla geçti ve uluslararası bir örgüt statüsü kazandı. Günümüzde, komitenin odak noktası, bilgi teknolojisi alanındaki kendi modern ve güvenli gelişmelerini kullanarak, dünya düzeyindeki küresel ve acil sorunları çözmek için uluslararası halkla ilişkileri güçlendirmeye ve yüksek nitelikli bir uzman topluluğu oluşturmaktır. Kasım 2020'de Bay Galimov, BM'nin iki gövdesinde BM danışmanı (UN ID 715171) olarak görevlendirildi: Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO).


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