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ULUSKON, Türkiye-Latin Amerika ülkeleri arasında iş birliği için harekete geçti

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON'un tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika'da da teşkilatlandığını hatırlatarak, "Latin Amerika ülkeleri ile ticaret hacmini yükseltmek için iş birliği zirvesi yapacağız" dedi.

ULUSKON, Türkiye-Latin Amerika ülkeleri arasında iş birliği için harekete geçti
08.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:40

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON'un tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika'da da teşkilatlandığını hatırlatarak, "Latin Amerika ülkeleri ile ticaret hacmini yükseltmek için iş birliği zirvesi yapacağız" dedi.

Başkan Atasoy iş dünyasına Latin Amerika'da ki iş fırsatlarını açıkladı. Latin Amerika'nın iş adamları açısından önemine dikkati çeken Atasoy, "700 milyon nüfusu, 2 trilyon dolara ulaşan toplam ticaret hacmi ile Latin Amerika dünyanın en büyük üçüncü pazarıdır. Ayrıca doğalgaz, petrol gibi enerji kaynaklarının bulunması kıtanın yatırım çekmesindeki cazibesini geometrik olarak artırmaktadır" dedi. ULUSKON'un dünyada olduğu gibi Latin Amerika'da da teşkilatlandığını belirten Atasoy, Türkiye ve Latin Amerika arasındaki ticaret hacmini yükseltmek için korona virüs ortadan kalktıktan sonra Türkiye- Latin Amerika ülkeleri arasında Ankara büyükelçileriyle iş birliği zirvesi yapacaklarını söyledi. Başkan Atasoy, ULUSKON'un küresel is dünyasında en önemli aktörlerden birisi olduğunu dile getirdi.

"İş fırsatlarını firmalarımıza anlatacak"

Yapılacak olan zirvede Latin Amerikalı iş insanlarının da Türkiye'yi daha iyi tanımasına yardımcı olacağını belirten Başkan Atasoy, "Latin Amerika ile Türkiye arasında, ülkemizde yapmayı planladığımız zirvede, yatırım ve ticaret heyetleri ülkemize gelecek ülkelerindeki is fırsatlarını firmalarımıza anlatacak, firmalarımızın bu bölgedeki potansiyeli daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu konferans Latin Amerikalı iş insanlarının da Türkiye'yi daha iyi tanımasına yardımcı olacaktır. Kurulan dostlukların Türkiye ve Latin Amerikalı iş insanlarını daha birçok alanda 'kazan kazan' ilişkisine dayanan ticaret ve yatırım projelerine girmelerine yardımcı olacağı bunun da hem Türkiye hem de Latin Amerika için sürdürülebilir büyüme hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olacağına inanmaktayız. Latin Amerika'da inşaat, altyapı, tarım ve hayvancılık, gıda, hızlı tüketim mamulleri, tekstil, enerji, maden gibi birçok alanda büyük bir potansiyel var. Latin Amerika ve Türkiye arasında bugüne kadar kurulan ticaret köprüsünün büyütülerek, karşılıklı potansiyel alanlarda iş birlikleri yapılarak bir sinerji oluşturulması ULUSKON olarak temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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