ULUSKON ile Portekiz arasında birçok alanda iş birliği yapılacak
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ULUSKON ile Portekiz arasında birçok alanda iş birliği yapılacak

ULUSKON ile Portekiz arasında birçok alanda iş birliği yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u genel merkezde ziyaret etti.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u genel merkezde ziyaret etti. Toplantıda, Türkiye ile Portekiz arasında inşaat, enerji gibi birçok sektörde iş birliğinin artırılması hedeflendi.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u genel merkezde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Atasoy, "Toplantımızın amacı, Portekiz ve Türkiye arasındaki iş birliğini büyütmektir. Özellikle inşaat, enerji gibi birçok sektörde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye ile Portekiz ekonomi zirvesi yapmayı öneren Atasoy, iki ülke arasında iş birliğinin her sektörde devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Jaime Van Zeller Leitao, ULUSKON Genel Merkezi'nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, "ULUSKON dünyada çok önemli projelere imza atıyor. Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaretin büyümesinde ULUSKON'un önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Portekiz Türkiye ekonomi zirvesini Genel Başkan Nezaket Atasoy ile planlayıp yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ULUSKON'lu iş dünyasından temsilcileri en kısa zamanda Portekiz'de görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Leitao, iş dünyasından temsilcileri ülkesine davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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