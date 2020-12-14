ULUSKON heyeti Moritanya'ya gidecek

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Moritanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sid Ahmed El Bekaye Hamady, ULUSKON genel merkezinde bir araya geldi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Moritanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sid Ahmed El Bekaye Hamady, ULUSKON genel merkezinde bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Moritanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sid Ahmed El Bekaye Hamady, ULUSKON genel merkezinde bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Hamady, Moritanya ve Türkiye'nin karşılıklı ticaret potansiyelleri ve işbirliği olanaklarının arttırılması gerektiğini vurguladı. Hamady, her iki ülkenin de iş insanlarının yatırıma teşvik edecek çalışmalar başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Moritanyalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması için farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydetti.

ULUSKON Genel Başkan Atasoy ise iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, konfederasyon olarak bu konuya büyük önem verdiklerini aktardı. Yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için resmi gezi planladıklarını da söyleyen Atasoy, bir grup iş dünyasından temsilcilerle Moritanya'ya gitmeyi düşündüklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hediyeleşmenin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı