ULUSKON, Gürcistan ile işbirliklerini masaya yatırdı
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ULUSKON, Gürcistan ile işbirliklerini masaya yatırdı

30.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
ULUSKON, Gürcistan ile işbirliklerini masaya yatırdı

ULUSKON, ülkelerle çeşitli iş temaslarında bulunmak için Büyükelçilikleri ziyaret etmeye devam ediyor.

ULUSKON, ülkelerle çeşitli iş temaslarında bulunmak için Büyükelçilikleri ziyaret etmeye devam ediyor. Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı ziyaret etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'yı ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ticari ve kültürel alanda işbirliği yapma kararı alındığı açıklandı. Ülkeler arasındaki ilişkilerde en önemli konular arasında ekonomi ve ticaretin yer aldığını söyleyen Büyükelçi George Janjgava, Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ikili ekonomik ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Türk yatırımcılara Gürcistan'da daha çok alanlara yatırım yapmaları çağrısında bulunan Büyükelçi Janjgava, "Sanayi ve üretim, tarım ve tarımsal üretimden bahsediyorum. Bu alanlar kalkınması gereken diğer alanlar" dedi.

"Yakın zamanda kalabalık bir iş heyeti ile Gürcistan'a gideceğiz"

Gürcistan'ın önemine vurgu yapan Başkan Nezaket Emine Atasoy, "Gürcistan, sahip olduğu jeostratejik önem nedeniyle, gerek Kafkasya bölgesi, gerekse Türkiye açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle, Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan ulaşım ve ticaret yollarının merkezi konumundadır. Gürcistan açısından Türkiye; ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir ülke olmasının yanı sıra, hem Batı'ya açılan bir kapı hem de gelişmesine katkı sağlayabilecek ekonomik bir güçtür. ULUSKON olarak en yakın zamanda kalabalık bir iş heyeti ile Gürcistan'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Janjgava'nın Başkan Atasoy'u ve ULUSKON iş heyetini Gürcistan'a davet ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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