ULUSKON'dan Yunanistan'a tepki
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ULUSKON'dan Yunanistan'a tepki

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın sergilediği tutuma tepki göstererek, "Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur.

ULUSKON'dan Yunanistan'a tepki
12.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:46

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın sergilediği tutuma tepki göstererek, "Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır" dedi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesine tepki gösterdi. Yunanistan tarafından Türkiye'nin iyi niyetinin suistimal edildiğini dile getiren Atasoy, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmıştır. Avrupa Birliği ve uluslararası toplum buna izin vermemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar atılmıştır. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

"Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur"

Gelinen noktada Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçtiğini kaydeden Atasoy, "Yapılan faaliyetler mavi vatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur. Son hadise, Akdeniz'de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır"

Doğu Akdeniz'de mavi vatanı göz ardı eden her türlü hukuksuzluğun boşa çıkmaya mahkum olduğunu ifade eden Atasoy, "Devletimiz, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin BM'ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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