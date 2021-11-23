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ULUSKON'dan Gaziantep'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ULUSKON'dan Gaziantep'e ziyaret

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gaziantep'e ziyarette bulundu.

GAZİANTEP (DHA) - ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gaziantep'e ziyarette bulundu.

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü'nde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Atasoy, 'Geleceğin Sektörleri' başlıklı bir sunum yaptı. Dünyanın en iddialı sivil AR-GE programı olan ve 2021-2027 yılları arasında uygulamaya konulacak Ufuk Avrupa Programı'nın Türkiye için önemini vurgulayan Atasoy, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olmak üzere etkinliği düzenleyen proje ekibine teşekkürlerimi iletir, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Atasoy, beraberindeki heyet ile birlikte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, ve Sanayi Odasına da ziyaretler gerçekleştirildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Emre Başbuğ'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan Başkan Atasoy, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuncay Yıldırım ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve ülkenin ihracatını geliştirmeye yönelik konular görüşüldü.

'AMAÇ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK'

Başkan Atasoy yapılan görüşmelerde, ULUSKON'un amacının uluslararası iş dünyasında ticari, sanayi, sanatsal ve benzeri etkinliklerin yapılması, iş anlaşmalarının gerçekleştirilmesi, Türkiye'ye yabancı yatırımcı kazandırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve iş insanlarının yurtdışında yatırım yapabilmesine olanak sağlayacak anlaşmalar gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.


- Ankara
ULUSKON'dan Gaziantep'e ziyaret

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