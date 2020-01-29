ULUSKON'dan Filistin'e destek
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ULUSKON'dan Filistin'e destek

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ABD tarafından alınan kararı tanımadıklarını söyledi.

29.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:35
ULUSKON'dan Filistin'e destek

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ABD tarafından alınan kararı tanımadıklarını söyledi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı plan, meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve neticesiz kalmaya mahkumdur. Bizim Filistinle ilgili tavrımız uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir. Filistin Devletinin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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