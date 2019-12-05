ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret

05.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:42

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cezayir ve Moldova büyükelçilerini ziyaret etti.



Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Moldovo Büyükelçisi Igor Bolboceanu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için işbirliği kararı alındı. Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışmanın önemine değinen Atasoy, "Moldova'ya yapılacak yatırımlarda özellikle inşaat, enerji başta olmak üzere birçok sektörde ortak çalışmalara imza atılması kararlaştırıldı. Ayrıca Moldova Büyükelçisi Uluskon'u ülkesine davet etti. Uluskon'un, Moldova'ya yapacağı ziyaretin içeriğine de değinildi" dedi.



Türk iş dünyasının Moldova'ya yapacağı ziyaret için çalışmalara başlanırken, karşılıklı hediyeler verilerek toplantı sona erdi.



Nezaket Emine Atasoy daha sonra Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi'yi ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve Cezayir'in başkanlık edeceği bir ekonomi zirvesi kararı alınırken, iki ülke arasındaki güçlü bağlardan bahsedildi. İki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ön ayak olacağı görüşüne varıldı. Görüşmede ayrıca, Cezayirli ve Türk iş adamlarının iş birliği içinde çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.



Nezaket Emine Atasoy, Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi'ye ULUSKON plaketi hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA